В Красноярском крае клещи за неделю покусали больше тысячи человек Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае клещи продолжаются атаковать людей. На минувшей неделе, с 7 по 13 мая 2021 года в больницы региона в общей сложности обратились с жалобами на присасывание клещей 1356 человек. Среди них 337 детей. Всего с начала сезона в крае зафиксировали 1825 случаев присасывания клещей, в том числе 476 случаев среди детей.

Как отметили в пресс -службе регионального Управления Роспотребнадзора, в Красноярске за прошедшую неделю после присасывания клещей в больницы обратились 421 человек, в том числе 74 ребенка.

Также в ведомстве отметили, что в регионе зарегистрировали 11 случаев предварительного диагноза «Клещевой вирусный энцефалит», в том числе у девяти жителей Красноярска.

В местах массового отдыха населения, летних оздоровительных учреждений территории общей площадью 410,93 гектара обработали от клещей.