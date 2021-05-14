Житель Красноярского края, сбивший 10-летнего ребенка насмерть, получил реальный срок

Приговор вступил в законную силу Фото: Мария ЛЕНЦ

В Минусинске суд закончил рассматривать уголовное дело, возбужденное в отношении водителя, сбившего 10-летнего ребенка насмерть. Как сообщают в МВД, парню дали реальный срок.

ДТП произошло 13 сентября 2019 года в Минусинске. 20-летний житель Шушенского района был за рулем ВАЗ 21011, он ехал по улице Кольцевая со стороны поселка Топольки и наехал на 10-летнего ребенка, переходившего дорогу в неположенном месте. Мальчик получил множественные травмы и был доставлен в больницу, где он скончался через несколько часов.

В отношении водителя следственным отделом было возбуждено уголовное дело «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Свою вину парень полностью не признал, пояснив, что ребенок также нарушил правила дорожного движения. Суд пришел к выводу о виновности водителя на основании показаний, свидетелей, протоколов следственных действий и заключений экспертиз.

Водителю назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года с отбыванием наказания в виде лишения свободы в колонии-поселении. Также в пользу потерпевшей стороны, опекуна погибшего мальчика, был удовлетворен гражданский иск на сумму один миллион рублей. Приговор вступил в законную силу.