«1000 лет вместе». В Красноярске начинается фестиваль «Локальные истории»

Интерактивный спектакль "1000 лет вместе" будет адаптирован для показа онлайн. Фото: Фонд Михаила Прохорова.

Первый ежегодный исторический фестиваль должен был состояться в 2020 году, но из-за пандемии его пришлось отменить. И в этом году решили не рисковать и изначально задумали в онлайн-формате.

Исторический фестиваль «Локальные истории» будет состоять из двух частей:

- Научная конференция.

На сайте фестиваля можно посмотреть все темы, многие из которых будут интересны и непрофессиональным историкам.

- Культурная программа.

Она будет состоять из выставок, спектаклей, перформансов, стримов, подкастов и презентаций.

Среди событий культурной программы фестиваля:

- Запись подкаста «Тоже Россия» антрополога Дмитрия Опарина и журналистки Марии Семендяевой (Москва). Зрителей ждет разговор о том, из чего состоит Ро-сия: о нашем культурном наследии, которое мы не всегда замечаем, о ценностях вокруг нас, которые надо научиться ценить.

- Стрим-премьера аудиопроменада «Паскаль-секунда на метр Площади Мира» (Красноярск) — спектакль-инсталляция, исследующий специфику красноярского музейного центра, его взаимодействие с пространством города через звук.

- «Культура карантина» (Ярославль) — остроумный стрим про местное предпринимательство.

- Проект поэта Андрея Родионова «Поэзия локального» — современные российские поэты прочитают свои стихи о локальном.

Организатор фестиваля - Фонд Михаила Прохорова.

Сегодня, 14 мая, в 20.00 по местному времени на сайте фестиваля можно будет посмотреть интерактивный спектакль «1000 лет вместе» (Екатеринбург) — это результаты научно-театральной лаборатории, участники которой собрали и обработали интервью с жителями Красноярска и Екатеринбурга в феврале 2020 года.

Это 40 интервью, проведенных добровольцами проекта, со случайно встреченными, преимущественно пожилыми горожанами; беседы о жизни, размышления о смерти.

Каждая история анонимна, идет 7 минут 32 секунды и не имеет ни описания, ни названий. Режиссерское решение сменяется дизайнерским, поскольку материал переходит в другую среду. Создатели отталкивались от простого тезиса: закрыть вкладку легче, чем выйти из зрительного зала. Предложенное решение не является спектаклем. Скорее, это интерактивный лонгрид.

Первой доступна вводная запись: монтаж реплик, которые красноярские и екатеринбуржские интервьюеры использовали, чтобы завязать беседу и преодолеть неловкость первой минуты разговора с (пока что) незнакомым собеседником.

После – открывается карта, выстроенная по принципу сети словесных ассоциаций.

Двигаясь по карте, пользователи могут слушать историю за историей; при этом они могут поставить историю на паузу или выйти — в любой момент. Есть всего две рекомендации: по возможности открывать сайт на компьютере, а не в мобильной версии, и слушать истории на хорошей акустической системе.

Где проходит фестиваль

Площадка фестиваля «Локальные истории» - www.localhistory.ru

Когда проходит фестиваль?

С 14 по 16 мая.