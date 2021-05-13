В красноярской школе 340 человек эвакуировались из-за подгоревшей пищи Фото: Мария ЛЕНЦ

Как сообщает пресс-службе регионального МЧС, пожарная сигнализация сработала в школе №108 Красноярска 13 мая в 13:29 часов. На место оперативно выехали пожарно-спасательные подразделения.

Однако еще до приезда спасателей из здания школы самостоятельно эвакуировались 340 человек, из которых 300 – ученики. Как оказалось, всему виной не какое-то возгорание, а внезапно – подгоревшая пища в столовой. Открытого воспламенения не было.

- На учебный процесс это не повлияло, занятия продолжатся. Выезжали около 10 единиц техники, более 20 человек личного состава от нас, - добавили в пресс-службе МЧС по Красноярскому краю.

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