В Якутске нашли жителя Верхоянского района, блуждавшего по городу 5 дней Фото: Мария ЛЕНЦ

Как сообщает якутская Росгвардия, 54-летний мужчина пропал еще 7 мая в Верхоянском районе. Рано утром он ушел из дома и пропал. Тревогу забили родственники сельчанина, которые обратились к правоохранителям. Они передали информацию всем наружным службам, передают в пресс-службе республиканской Росгвардии.

Искали мужчину 5 дней. Обнаружили его накануне вечером – в 23 часа 12 мая 2021 года. Сотрудники Росгвардии заметили одинокого прохожего на улице Петровского в Якутске, который подходил под ориентировку. Во время беседы с росгвардейцами он рассказал, что полностью дезориентирован и понятия не имеет, куда идти.

В итоге мужчину забрали и передали в дежурную часть МВД. Теперь якутским полицейским предстоит выяснить, как он оказался в столице республики, почему не обратился за помощью к прохожим, чем занимался эти пять дней и совершали ли в отношении него преступления.