В Красноярском крае на охотничьей заимке застрелены два человека Фото: Мария ЛЕНЦ

В Енисейском районе произошло два убийства: на охотничьей заимке, которая находится в 20 километрах от села Колмогорово, нашли тело хозяина и его работника. Как стало известно «Комсомольской правде»-Красноярск, 9 мая жителю села позвонила родственница и со слезами сообщила, что с ее братом – 35-летним владельцем избушки – возможно, случилась беда. И просила проверить.

Сельчан не решился идти пешком через болото в одиночку и позвал с собой своего брата. Вдвоем они пришли туда и действительно обнаружили тело родственника. У них не было сомнений, что его застрелил 42-летний работник. Завязалась перестрелка, в результате которой работник был смертельно ранен и вскоре скончался.

На место на вертолете вылетела следственная группа. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, - сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю и республике Хакасия.