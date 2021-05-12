Виновник обрушения моста в Минусинске заплатил 4 миллиона рублей пострадавшим. Фото: Минусинская общеобразовательная школа-интернат

Виновник обрушения автомобильного моста в Минусинске расплатился с пострадавшими. На это ушло пять лет, но справедливость восторжествовала. Напомним, ЧП произошло в марте 2016 года. Во время монтажа моста рухнул один из пролетов переправы. В тот момент там находились две единицы техники – кран и грузовик «Камаз». Работавшие в них люди серьезно пострадали.

- Впоследствии выяснилось, что при ремонте использовались некачественные материалы – плиты собственного производства организации, не соответствующие стандартам, - рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе ГУФССП России по Красноярскому краю. – Двум пострадавшим администрация города выплатила по 2 миллиона рублей. Чтобы возместить эту сумму, мэрия обратилась в Арбитражный суд, который удовлетворил иск и постановил взыскать в порядке регресса сумму в размере 4 миллиона рублей.

Однако в добровольном порядке ответчик не спешил рассчитаться по долгам. И тогда судебные приставы арестовали банковские счета предприятия и взыскали всю необходимую сумму.