В первую неделю мая похищено 12 велосипедов в Красноярске

Памятка: МВД

С начала мая в Красноярске похищено 12 велосипедов. Об этом заявляет пресс-служба МВД. Большинство краж, 90%, совершено в подъездах многоэтажных домов.

Из 12 украденных велосипедов сразу 9 были похищены с лестничных площадок, еще 3 спортивных инвентаря владельцы оставили ненадолго на улице, а их «увели» буквально из рук.

Полицейские предупреждают о том, что нужно соблюдать правила безопасности хранения своего транспорта. Нередки случаи, когда велосипеды оставляют без присмотра или пристегнутым замком, который может быть легко вскрыт. Этой небрежностью и халатностью пользуются чаще всего.

Оставляя двухколесный транспорт без присмотра нужно обязательно пристегнуть его за колесо и раму. Не рекомендуется использовать дешевые и тонкие тросы. Неплохим дополнением будет велосипедная сигнализация. Стоит забирать с собой все быстросъемное оборудование (велокомпьютер, насос, фонарь и т.п.), а также, если позволяет конструкция, седло. Привлекательность такого «разукомплектованного» велосипеда без седла для воров и хулиганов, решивших покататься, значительно меньше.