Житель Красноярска напал с ножом на отловщиков бродячих собак Фото: Мария ЛЕНЦ

Житель Красноярска напал на мужчин, которые приехали отлавливать бродячих собак. Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе полиции, произошло это в Свердловском районе. Несколько специалистов приехали во двор дома на Матросова, 32. Местные жители не раз жаловались, что здесь живут бездомные псы, которые доставляют им неудобство. То кидаются на жильцов дома, не так давно покусали ребенка. Из последних случаев – загрызли маленькую комнатную собачонку.

Однако когда пошел процесс отлова, неожиданно появился незнакомец с ножом в руках и кинулся на представителей подрядчика. Никто не пострадал, мужчины вызвали на место полицию. Когда прибыл наряд патрульно-постовой службы, агрессивный защитник животных заявил, что решил, будто отловщики причинят им вред. Поэтому и захотел их спасти.

Правоохранителя начали проверку инцидента, по результатам которой будет принято решение, возбуждать уголовное дело или нет.