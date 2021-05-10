Подросток из Якутии разбил машину таксиста во время ссоры со своей девушкой

Теперь парню грозит до 2 лет лишения свободы Фото: Мария ЛЕНЦ

В Ленске, Якутия, 17-летний парень во время ссоры разбил машину такси, куда села его девушка. Как сообщили в МВД, ущерб владельцу нанесен довольно серьезный – около 20 000 рублей.

Всё произошло в 5 часов утра. Девушка, поругавшись со своим возлюбленным, вызвала такси и попыталась уехать домой. Она села в машину, заблокировала двери, но скрыться ей не удалось. Парень не хотел её отпускать и попросил таксиста открыть двери, на что тот ответил отказом. Тогда, в порыве злости, подросток ударил кулаком по лобовому и заднему правому стеклам.

Водитель такси, увидев повреждения, обратился в полицию. В отношении парня было возбуждено уголовное дело «Умышленное повреждение или уничтожение имущества». В ходе следствия выяснилось, что хулиган, состоящий на учете В ПДН, нанес ущерб владельцу авто на сумму 19 700 рублей.

Максимальная санкция этой статьи – до 2 лет лишения свободы. Расследование продолжается.