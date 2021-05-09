В красноярском Гвардейском парке ко Дню Победы отреставрировали мемориал

Фото: скриншот из видео

Реставрация композиций проходила под руководством автора мемориала 8 мая 2021 года, скульптора Юрия Акулова. Работы проходили в Гвардейском парке в красноярском микрорайоне Зеленая Роща.

Сам художник рассказал, что некоторым композициям вернули целые фрагменты, некоторым же было достаточно небольшого косметического обновления. Поверхности всех фигур были восстановлены и покрыты новой краской.

Мэрия Красноярска представила видео, на кадрах которого заметно разительное отличие того, как фигуры выглядели до и после реставрации.

Всего мемориал состоит из нескольких скульптур, установленных в четыре линии: первая символизирует уход солдат на войну, вторая – фронтовые будни, третья – скорбь военных лет, а четвертная – радость Великой Победы.

- Композиции появились здесь в 2015 году, фигуры установлены в четыре линии, - напоминают в пресс-службе городской администрации.