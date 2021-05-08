В Красноярске павильон велопроката на острове Татышев ушел с молотка за 21 миллион рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске павильон велопроката на острове Татышев сдали в аренду за 21 миллион рублей. Хотя начальная цена лота составляла всего 2,5 миллиона. Торги состоялись 5 мая и, похоже, дело оборачивается очередным скандалом. Предпринимателей, желающих летом сдавать в аренду спортивный инвентарь, в городе много, а вот мест для этого отводится мало. Два года назад у дверей администрации Татышев-парка даже произошло столпотворение – дирекция заключила договоры с первыми, кто вошел дверь. Остальные возмутились.

Пока неизвестно, кто же заполучил павильон для проката за такую космическую цену. Но результат вызывает сомнение: нет ли тут ошибки? Сколько же нужно сдавать инвентаря, чтобы окупить затраты за ближайшие три года (на такой срок отторговывалось право аренды). Никакой экономической эффективности. На острове уже работают четыре точки, к ним добавятся еще пять – конкуренция немалая.

Дождемся окончательного результата электронных торгов, они станут известны на следующей неделе.