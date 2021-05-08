На случай лесных пожаров в Красноярском крае приобрели еще 40 единиц техники

Фото: пресс-служба краевого Лесопожарного центра

В краевой Лесопожарный центр поступило еще 40 единиц новой техники. Это бортовые автомобили «Урал», вездеходы, колесные тракторы, бульдозеры, квадроциклы и другие транспортные средства. А всего в 2021 году Лесопожарный центр получит около 80 единиц спецтехники и 230 единиц спецоборудования. В том числе GPS-навигаторы, спусковые устройства, парашютные системы и беспилотные летательные аппараты

Обновление и расширение автопарка краевого Лесопожарного центра проводится за счет федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология».

Большая часть лесов в Красноярском крае находится в отдаленных и труднодоступных территориях, куда без специализированного транспорта добраться проблематично. Новая техника позволит лучше патрулировать леса, оперативно прибывать к очагам возгораний и бороться с огнем, а также создавать противопожарные разрывы и строить лесные дороги, - прокомментировал приобретение руководитель краевого Лесопожарного центра Виталий Простакишин.