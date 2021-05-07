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Общество7 мая 2021 13:05

«Очень удобно»: в Тыве появился еще один храм в виде юрты

Он был назван в честь блаженной Матроны Московской
Юлия КОВАЛЬЮлия КОВАЛЬ
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Фото: РПЦ Тува

Фото: РПЦ Тува

Не совсем обычный храм появился в Тыве, в посёлке Кундустуг. Там установили православную церковь в виде юрты. Как сообщают в пресс-службе кызыльской епархии, это уже вторая юрта, связанная с христианством в Туве.

Первая Божественная Литургия состоялась в храме 3 мая. Богослужение совершил Секретарь Кызыльской епархии иеромонах Ермоген. Поддержать молодую церковную общину и разделить общую радость приехали православные христиане из Кызыла.

В РПЦ рассказывают, что такой формат церкви оказался очень удобным: небольшие затраты на устроение, легкая сборка, большая вместимость, хорошая отапливаемость и возможности перенести храм в другое место.

Теперь у православных верующих п. Кундустуг есть замечательная возможность молиться и причащаться Святых Христовых Тайн в собственном храме, а также собираться в нём для встреч с миссионерами, изучения основ православной веры и слова Божия.