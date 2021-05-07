В Красноярске на видео попала кража электросамоката из шеринга

Фото: Скриншот с видео

Не успел в Красноярске стартовать сезон проката электросамокатов, как их уже пытаются украсть. Да еще и среди бела дня, когда на улицах гуляют сотни горожан. Именно такую ситуацию и засняли местные жители на видео.

На кадрах ролика видно, как мужчина пытается пассатижами «перекусить» трос безопасности, которым пристегнут электросамокат к парковке. В это время на улице недалеко от него ходят люди, но ему абсолютно всё равно, что его могут заметить. Не вынимая сигареты изо рта, он упорно старается разобраться с тросом и забрать самокат.

Корреспонденту «КП» сообщили в МВД, что авторы написали заявление в полицию и приложили видеозапись, личность мужчины с видеоролика установлена, он был доставлен в отдел полиции для дальнейших разбирательств. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.