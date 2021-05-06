В Якутии за четыре дня майских праздников погибли 7 человек Фото: Мария ЛЕНЦ

С 1 по 5 мая 2021 года специалисты зафиксировали рост числа смертельных случаев. За четыре нерабочих дня в Якутии погибло 7 человек:

- от различных травм погибли 3 человека;

- добровольно ушли из жизни – 2 человека. Еще два человека избежали смерти после попытки свести счеты с жизнью. Эти случаи произошли в Якутске и Нерюнгри. Пострадавшие проходят лечение;

- При пожарах и от алкогольной интоксикации скончались по 1 человеку.

В драках пострадали 78 человек. Подавляющее число драк произошли столице Республики. В ДТП пострадали 6 человек, ножевые ранения получили 12 человек, а ожоги разной степени тяжести еще 6 человек.

- Данные показатели чаще всего напрямую связаны со злоупотреблением алкоголем. В период праздников не злоупотребляйте алкоголем – это позволит сохранить здоровье и избежать непредсказуемых негативных последствий, - добавили в минздраве Якутии.