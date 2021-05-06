Мэрия Красноярска раздает в аренду городское имущество Фото: Мария ЛЕНЦ

Департамент муниципального имущества объявил четыре аукциона по продаже права аренды нежилого имущества в разных районах Красноярска.

25 мая состоится аукцион по продаже права аренды помещения на Светлова, 3. Площадь 260,3 кв.м. Прием заявок – до 18 мая. Стартовая цена аренды – 40 867 рублей.

В доме на Линейной, 76 предложено небольшое помещение 15,2 кв.м. Стартовая цена 8 740 рублей. Прием заявок – до 18 мая.

7 июня назначен аукцион двух помещений одним лотом на Новой Заре, 10. Площадь 7,2 и 121,5 кв.м. Заявки принимаются до 24 мая, а стартовая цена лота – 41 338 рублей.

15 июня пройдут торги еще двух помещений на Калинина, 45. Общая площадь – 139,6 кв.м, а начальная стоимость – 49 092. Прием заявок – до 31 мая.

- Комплекс мер муниципальной поддержки малого и среднего бизнеса направлен на создание в городе эффективной предпринимательской среды. В специализированных торгах за право аренды муниципальных площадей могут участвовать только малые и средние предприятия, а также самозанятые граждане, - отметила замруководителя департамента Евгения Горшкова.

Более подробная информация о торгах – здесь и здесь в разделе «Муниципальные торги».