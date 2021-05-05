В Красноярске 17-летняя девушка за полгода совершила 22 кражи Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске полицейские завершили расследование уголовного дела в отношении 17-летней девушки и уже направили его в суд на рассмотрение. Несовершеннолетняя обвиняется в 22 эпизодах преступления. Такое количество краж она совершила всего за полгода, в период с февраля по сентябрь 2020 года.

Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе полиции города, сначала в дежурную часть осенью прошлого года обратилась продавец магазина и сообщила: кто-то похитил из кассы 40 тысяч рублей. Просматривая записи с камер уличного наблюдения, оперативники увидели, как девушка подняла рол-ставню отдела со сладостями, выгребла деньги и убежала.

Стали устанавливать личность подозреваемой и выяснилось, что на ее совести целая серия краж, за который ее ранее привлекали к административной ответственности. Она приходила в различные магазины и организации и похищала сумки, кошельки, деньги, телефоны, продукты питания и другие товары. Общая сумма ущерба составила около 270 тысяч рублей. Сейчас ей грозит до 5 лет лишения свободы.