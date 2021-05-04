В Красноярском крае водитель без прав вылетел на «встречку» и устроил смертельное ДТП

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В Красноярском крае произошло трагическое ДТП. Водитель ВАЗа на большой скорости выехал на «встречку» и устроил столкновение с другим автомобилем. Как сообщают в ГИБДД, виновник погиб на месте.

Все случилось днем 3 мая. Автомобилист за рулем ВАЗ-2107 решил совершить маневр, но не убедился в его безопасности. Он выехал на встречную полосу, скорость была высокая, и почти сразу же столкнулся с Toyota Fielder. 37-летний водитель российской машины скончался на месте, а автомобилисту на иномарке повезло больше – он не пострадал, ему была оказана разовая медицинская помощь.

Как отметили в ГИБДД, водитель ВАЗа был лишен водительских прав за вождение в нетрезвом виде. Но его срок уже вышел, поэтому он мог получить удостоверение обратно, успешно сдав экзамен и оплатив штрафы.