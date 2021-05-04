Сразу трое детей пострадали в разных ДТП за один день в Красноярске

Фото: ГИБДД

В Красноярске за один день пострадало сразу трое детей в различных ДТП. Как рассказывают в ГИБДД, это связано с тем, что во время выходных гораздо большее количество детей проводит время на улице.

Так, на улице Борисевича, женщина-водитель сбила 9-летнего ребенка. Мальчик спешился с велосипеда перед пешеходным переходом, а автолюбительница не предоставила ему преимущество в движении.

На улице Сопочная мальчик 12 лет выбежал на проезжую часть из-за припаркованных автомобилей, где на него наехал автомобиль «Тойота».

Не остался в стороне и общественный транспорт: на улице Октябрьская водитель автобуса допустил наезд на бордюр. В результате 6-тилетняя девочка ударилась о поручень.

Все трое детей, пострадавших в ДТП, получили довольно серьезные травмы. Им была оказана медицинская помощь.

Сотрудники ДПС напоминают водителям, что во время масйких «каникул» детей на улице стало гораздо больше, поэтому нужно быть еще внимательнее. Автолюбителям советуют всегда контролировать ситуацию при помощи боковых зеркал и тщательно соблюдать скоростной режим.