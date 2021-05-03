В Красноярском крае спасли рыбаков, уплывших на оторвавшейся льдине Фото: ГУ МЧС по Красноярскому краю

В Шарыповском районе Красноярского края спасли рыбаков, уплывших на оторвавшейся льдине. Инцидент случился сегодня, 3 мая 2021 года, на водохранилище Березовской ГРЭС. Для спасения мужчин задействовали в общей сложности 17 человек, семь единицы техники.

Как отметили в пресс- службе ГУ МЧС России по Красноярскому краю, в 13:26 по местному времени спасательные мероприятия завершились. Рыбаков благополучно доставили на берег. Медицинская помощь им не понадобилась.

Жителей и гостей Красноярского края предупреждают об опасности. Из-за повышения температуры воздуха происходит таяние льда на водоемах региона. Ледовое покрытие не достаточно прочное, поэтому выход на поверхность водоемов может обернуться трагедией. Не подвергайте свою жизнь опасности. Напомним, в экстренных случаях необходимо звонить по номеру «112»