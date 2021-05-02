Стало известно, кто из депутатов Заксобрания Красноярского края стал самым богатым в 2020 году Фото: Мария ЛЕНЦ

Декларационная кампания подошла к концу. Госслужащие и некоторые категории граждан, которые в обязательном порядке должны отчитываться в своих доходах за предшествующий год, сделали это. И вот опубликованы декларации депутатов Красноярского края, с ними можно познакомиться на официальном сайте регионального парламента.

ТОП-5 самых состоятельных возглавил Александр Бойченко, его доход за год составил более 70 миллионов рублей, это почти в два раза больше, чем в 2019 году. В собственности у него дом, три земельный участка (площадь одного 1 миллион квадратных метров, второго – 2,5 миллиона). А еще 5 машин, четыре маломерных судна.

На втором месте Артур Мкртчан с додходом в 49,4 миллиона. Он владеет большим количеством недвижимости – дом, десятки нежилых помещений, 14 земельных участков, а также целый автопарк с грузовыми и легковыми автомобилями.

Третий по прибыли Роман Гольдман, он заработал 30,5 миллионов рублей (это на 20 миллионов меньше, чем годом ранее). У него большое количество земельный участков и техника, ведь бизнес Гольдмана связан с производством сельхозпродукции.

Четвертым в списке самых богатых Владимир Рейнгардт, бывший начальник КрасЖД, он заработал около 16,2 миллиона рублей (а в 2019 году было 33 миллиона). Жена Рейнгардта пополнила семейный бюджет на 2,7 миллиона рублей. У супругов есть несколько квартир, гаражи, две легковых иномарки, трактор и еще кое-что.

И замыкает пятерку Валерий Фарукшин – 15,8 миллионов рублей, это в три раза больше, чем в доковидный период. У него 7 квартир и 4 нежилых здания, а 4 также земельных участка.

Теперь о самых «бедных» (согласно декларации). Это Владимир Чернышенко – он показал доход в размере 231,3 тысячи рублей (плюс 227 тысяч рублей у жены). А депутат Дмитрий Жулев не заработал за год вообще ничего.