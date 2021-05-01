Мотоциклист без прав сбил пенсионерку на пешеходном переходе в Красноярском крае

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Шарыпово мотоциклист без прав наехал на переходящую дорогу пенсионерку. Как сообщают в ГИБДД, водитель был без прав и не уступил дорогу имеющему приоритет пешеходу. Женщина пострадала и была госпитализирована.

Всё произошло 29 апреля около 15 часов. Пенсионерка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Автомобилисты пропустили женщину, а вот мотоциклист не уступил дорогу, хотя у пешехода есть преимущество в такой ситуации.

При оформлении ДТП выяснилось, что мотоциклом управлял мужчина без прав. В его отношении были оформлены административные материалы по статьям «управление водителем, не имеющим права управления, отсутствует дополнительная категории «А» и «невыполнение требования ПДД уступить дорогу пешеходам, пользующимся преимуществом в движении». Также возбуждено административное дело по статье «нарушение ПДД или эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего».