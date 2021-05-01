Жительница Якутска заработала уголовное дело, спасая мужа от армии, а он оказался не годен для службы

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Якутске местная жительница заработала уголовное дело, пытаясь спасти мужа от армии. Как сообщают в МВД, девушка подделала справку о беременности, чтобы его не забрали на срочную службу. Но её обман был раскрыт.

Девушка не думала, что её поймают на лжи. Она полагала, что супруга не призовут на службу, ведь она якобы беременна вторым ребенком.

Сомнения возникли у сотрудников сборного пункта Якутского военного комиссариата. По их сообщению, была проведена проверка, результаты которой подтвердили подозрения военнослужащих: медицинская справка о беременности супруги призывника оказалась подделкой.

В отношении жительницы Якутска возбудили уголовное дело по статье «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков». Теперь ей грозит до 1 года лишения свободы. Апогеем истории оказалось то, что супруг не смог пройти медкомиссию – он оказался не годным для службы в армии.