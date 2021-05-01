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Происшествия1 мая 2021 10:55

В Красноярске уличная крыса напала на 7-летнего ребёнка

Грызун укусил девочку за правую руку
Юлия КОВАЛЬЮлия КОВАЛЬ
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Девочке понадобилась помочь врачей

Девочке понадобилась помочь врачей

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Покровском районе Красноярска произошло нападение уличного грызуна на ребенка. Родители покусанной девочки рассказывают об этом в соцсетях. Инцидент произошел прямо во дворе нескольких домов, крыса выбежала к детям из «недостроя».

29 апреля несколько детей гуляли во дворе домов, расположенных по улице Мартынова, 9, 11, и по улице Линейная, 94. Из «недостроя», находящегося совсем близко к детской площадке, выбежала крыса и направилась к ребятам. Как именно произошло так, что грызун цапнул девочку за руку – неизвестно.

Родители вместе с малышкой обратились к врачу. Судя по справке из больницы, укус медики подтверждают, а девочке поставили укол против столбняка.

Местные жители отмечают, что «недострой» больше 10 лет находится во дворах, но никому до этого нет дела. Они неоднократно обращались к властям с просьбой убрать его, ведь он абсолютно небезопасен для детей.

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