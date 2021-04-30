В Красноярском крае полицейские нашли «агронома», вырастившего на своей веранде 110 кустов конопли

Фото: Мария ЛЕНЦ

На юге Красноярского края полицейские накрыли подпольную лабораторию. 33-летний житель поселка Большая Ирба (Курагинский район) обустроил ее прямо на веранде собственного дома, который находится в частном секторе. «Агроном» утеплил помещение, приобрел и установил осветительное оборудование и обогреватели. Засеял семена и уже получил урожай.

Когда полицейские нагрянули к нему, нашли 110 кустов конопли и еще 350 граммов готового у потреблению вещества. Экспертиза подтвердила, что оно содержит наркотик. А еще более 150 тысяч рублей наличными. Владелец всего этого уверяет: выращивал исключительно для собственного потребления. Но ему не поверили.

Наркосодержащее вещество, растения, а также оборудование для культивирования были изъяты. Подозреваемый взят под арест. На него завели уголовное дело по статье «Незаконные хранение, изготовление, переработка наркотических средств». Максимальное наказание, предусмотренное санкцией данной статьи, - лишение свободы на срок до 10 лет.