В Красноярском крае река вышла из берегов и топит дома. Фото: МВД

В настоящее время в Красноярском крае под пристальным вниманием спасателей и сельской полиции находится ситуации с паводками. Идет активное снеготаяние, впереди синоптики обещают еще большее повышение температуры. Учитывая, что зимой выпало осадков больше обычного, приходится держать ситуацию на контроле там, где есть угроза подтопления жилых домов и автомобильных дорог.

Как стало известно «Комсомольской правде»-Красноярск, в Козульском районе вышла из берегов река Большой Кемчуг. Подтопленными оказались окрестности поселка Косачи. По информации МЧС, пока подтопления жилых домов нет, но вскоре это может произойти. Вода уже вплотную подошла к нескольким жилищам. На место прибыли два десятка сотрудников полиции, три единицы полицейской техники, моторная лодка.

- Полицейские совместно с представителями МЧС и местной администрации принимают все необходимые меры для безопасности граждан. Обеспечивают охрану общественного порядка, разъясняют жителям порядок действий при подходе воды к жилью. В случае дальнейшего подъема воды жители поселка будут эвакуированы, - прокомментировали ситуацию в пресс-службе краевой полиции.