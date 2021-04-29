В Красноярском крае столкнулись два микроавтобуса с пассажирами, когда один из них пытался развернуться

Фото: ЧП Красноярск

В Красноярском крае столкнулись два микроавтобуса с пассажирами. Информация о ДТП появилась в паблике «ЧП Красноярск». Как рассказали в ГИБДД, пострадал только один водитель, все остальные участники ДТП остались невредимыми.

Всё случилось 28 апреля около 18 часов. Автомобиль Toyota Hiace двигался в сторону Канска по трассе Р-255 «Сибирь». Следом за ним ехал микроавтобус «ГАЗ». В какой-то момент водитель иномарки решил развернуться, но не справился с маневром, и врезался в другой микроавтобус.

Несмотря на довольно серьезное столкновение, пострадал только автолюбитель на Toyota Hiace. Все остальные участники аварии травм не получили. Водителю иномарки была оказана медицинская помощь, сейчас мужчина госпитализирован и находится под наблюдением врачей.