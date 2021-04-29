Красноярский «маршрутчик», проехавший на красный, будет наказан сотрудниками ГИБДД

Теперь ему грозит штраф 1000 рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярские госавтоинспекторы смогли установить личность водителя автобуса, проехавшего на запрещающий сигнал светофора. Как рассказали в ГИБДД, в соцсетях появилась видеозапись нарушения, где видно, что автобус №23 проезжает на «красный».

На ролике отчетливо видно, что транспорт даже не притормозил перед красным сигналом, а проехал, словно так и нужно.

В отношении 55-летнего водителя составлен административный материал по статье «проезд на запрещающий сигнал светофора». Штраф за такое нарушение составляет 1000 рублей.

В пресс-службе госавтоинспекции напомнили, что проезд на «красный» является аварийно-опасным нарушением. В текущем году по вине водителей общественного транспорта в краевом центре произошло 21 ДТП, в которых 20 человек получили травмы различной степени тяжести.