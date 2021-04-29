Погода в Красноярске на 30 апреля 2021: ожидаются дождь, ветер и +12 градусов Фото: Мария ЛЕНЦ

В городе открывается сезон дождей, но серьезных температурных колебаний не предвидится. Рассказываем, какой будет погода в Красноярске на 30 апреля 2021 года.

Так, субботу, 30 апреля, по данным гидрометцентра, в Красноярске ожидается днем до +13 градусов. Будет довольно пасмурно, пройдут небольшие дожди. Синоптики ожидают порывы северо-восточного ветра – до 4 метров в секунду.

Ночью похолодает до +3 градуса. Погода останется пасмурной – дождь прекратится, но ветер стихнет до 1 метра в секунду. Атмосферное давление – 731-732 мм рт.ст.

По данным Яндекс. Погоды, в субботу днем будет пасмурно и дождливо, а воздух прогреется до +12 градусов. Вечером будет без осадков и малооблачно, температура воздуха составит +12 градусов.

Ночью температура опустится до +5 градуса,осадков не ожидается. Порывы ветра – около 5 метров в секунду днем и практически полный штиль ночью. Атмосферное давление в течение дня – 729-734 мм рт. ст.