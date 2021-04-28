Сергей Ерёмин: «Раньше были лавочки, а теперь – уличная мебель»

Сергей Еремин оценил удобство уличного шезлонга Фото: ИВАНОВА Диана

В Красноярске на Ярыгинской набережной проходит первая выставка уличной мебели. Ее организатором выступили администрация города и МАУ «Красгорпарк». Выставка будет работать до 21.00.

На выставке уличной мебели Фото: ИВАНОВА Диана

За последние три года в городе благоустроено около 70 парков и скверов. Преобразилась Ярыгинская набережная. Ее благоустроили в рамках федеральной программы по формированию комфортной городской среды и нацпроекта «Жилье и городская среда». Набережная вошла в реестр лучших пространств по благоустройству в России. Красноярцы тоже оценили необычные скамейки, стулья, детские площадки, которые появляются в общественных пространствах города.

И все-таки шезлонги вне конкуренции! Фото: ИВАНОВА Диана

- Несколько лет назад мы и представить не могли, что будем стоять на лучшей набережной страны – Ярыгинской. Я думаю, что и в мире немного таких красивых, комфортных пространств. Это пример уровня развития нашего благоустройства, - отметил мэр Сергей Ерёмин. – Сегодняшняя выставка даст возможность людям увидеть, какой может быть мебель для улиц. Раньше были лавочки, а сейчас уже говорим – мебель. Специалисты оценивают мебель с точки зрения ее функциональности – насколько она крепкая, устойчивая, удобная в содержании, жители – с точки зрения комфорта.

На выставке 10 компаний-производителей представили более 100 образцов МАФов: скамьи, диваны, стулья, урны, вазоны, уличное освещение, различные формы декоративного озеленения. Гости выставки смогли лично испытать каждый экспонат, оценить его качество и удобство.

На деревянном гамаке качались все желающие Фото: ИВАНОВА Диана

- Уличная мебель необычная – урны, велопарковки, скамейки. Особое внимание привлекает деревянный гамак. Конечно, если такая мебель появится на улицах города, то он преобразится, - считает жительница Красноярска Евгения Павловна.