Норильские полицейские в полночь гонялись за неуправляемой вахтовкой «Урал»

Норильские полицейские в полночь гонялись за неуправляемой вахтовкой. Стоп-кадр видео

В минувшую субботу в Норильске сотрудникам дорожной полиции пришлось преследовать неуправляемую вахтовку. Правда, преследовать и гоняться – сильно сказано, это заняло всего несколько минут. Но оцените само событие. Около полуночи наряд патрульно-постовой службы заметил грузовик «Урал», тот медленно ехал по улице под уклон, но в кабине не было водителя.

Вахтовка наехала на разделительный газон посреди проезжей части. Бордюры ее не остановили (а бордюры в Норильске в два раза выше и шире красноярских). Повредила дорожные знаки. А затем врезалась в фонарный столб на тротуаре. Вот столб оказался крепким – и сам устоял, и «Урал» остановил.

Водителя нашли, 57-летний мужчина рассказал, что поставил грузовик и, видимо, не убедился, что он на тормозах. Очевидцы сообщают, что была и вторая машина – легковушка, которая на скорости врезалась в грузовик, отчего он и сдвинулся с места. А водитель легковушки с места скрылся. Эту версию полиция проверяет. Ну, а водителю вахтовки все равно придется заплатить штрафы за нарушение правил остановки и стоянки и за повреждение дорожных сооружений.