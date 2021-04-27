Красноярск
Еще
Радио
Красноярск
Еще
Радио
Красноярск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия27 апреля 2021 16:01

Работник норильского предприятия на премиях коллег заработал 4,4 миллиона рублей

Теперь ему грозит колония
Елена СЕРЕБРОВСКАЯЕлена СЕРЕБРОВСКАЯ
КомментироватьОставить комментарий
Работник норильского предприятия на премиях коллег заработал 4,4 миллиона рублей

Работник норильского предприятия на премиях коллег заработал 4,4 миллиона рублей

Фото: Мария ЛЕНЦ

Заместитель главного инженера одной из норильских городских компаний сумел за период чуть больше года заработать свыше 4,4 миллиона рублей. Причем заработать нечестным путем, в результате чего им заинтересовались сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции. На 41-летнего мужчину завели уголовное дело по статье «Мошенничество» и посадили под домашний арест.

Подробности этой истории «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе краевой полиции. В период с января 2020 по март 2021 года подозреваемый представлял к оплате в бухгалтерию список премируемых сотрудников. Размеры указывал разные – от 15 до 53 тысяч рублей, в зависимости от личного вклада в общее дело.

Премии шли каждый месяц, правда, получив их, работники затем возвращали подозреваемому завышенную часть денег, переводили их ему на счет. Сейчас полицейские проверяют подозреваемого на причастность к хищению остальной части денежных средств.

Добавим, что максимальный срок наказания за мошенничество – до 6 лет лишения свободы.

Криминал