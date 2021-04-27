Работник норильского предприятия на премиях коллег заработал 4,4 миллиона рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

Заместитель главного инженера одной из норильских городских компаний сумел за период чуть больше года заработать свыше 4,4 миллиона рублей. Причем заработать нечестным путем, в результате чего им заинтересовались сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции. На 41-летнего мужчину завели уголовное дело по статье «Мошенничество» и посадили под домашний арест.

Подробности этой истории «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе краевой полиции. В период с января 2020 по март 2021 года подозреваемый представлял к оплате в бухгалтерию список премируемых сотрудников. Размеры указывал разные – от 15 до 53 тысяч рублей, в зависимости от личного вклада в общее дело.

Премии шли каждый месяц, правда, получив их, работники затем возвращали подозреваемому завышенную часть денег, переводили их ему на счет. Сейчас полицейские проверяют подозреваемого на причастность к хищению остальной части денежных средств.

Добавим, что максимальный срок наказания за мошенничество – до 6 лет лишения свободы.