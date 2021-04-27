В одном из красноярских дворов сгорела иномарка

Скриншот ЧП Красноярск

В красноярском переулке Светлогорский ночью загорелась иномарка. Как сообщают очевидцы, многие проснулись около 4-х утра от странного запаха и треска, выглянули во двор и увидели пылающий автомобиль. Видео пылающего автомобиля опубликовали в ЧП Красноярске.

На место пожара выезжали сотрудники МЧС. Сообщение о том, что загорелась легковушка, им поступило в 3:52 утра, а уже в 4:18 утра наступила полная ликвидация. Оказалось, что огонь серьезно испортил салон автомобиля и повредил моторный отсек.

После завершения тушения возгорания, сотрудники МЧС приступили к осмотру места происшествия и попытались предварительно установить причину появления огня. Пожарные считают, что машину подожгли намеренно. Теперь поиском неизвестного, «спалившего» чужое авто, займутся в правоохранительных органах.

В МВД корреспонденту «КП» рассказали, что владелица автомобиля написала заявление в отделе полиции, сотрудники приняли его в работу и будет проведена проверка.