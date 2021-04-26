Красноярск
Еще
Радио
Красноярск
Еще
Радио
Красноярск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество26 апреля 2021 5:44

Красноярские сотрудники МЧС за неделю спасли 60 человек

Из них 344 раза на пожары
Юлия КОВАЛЬЮлия КОВАЛЬ
КомментироватьОставить комментарий
Всего было совершено более 2000 выездов

Всего было совершено более 2000 выездов

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае сотрудники МЧС за последнюю неделю выезжали 2031 раз на место ЧП. 344 раза – на пожары. Как сообщают в ведомстве, из огня спасли 35 жителей региона. Всего в тушении пожаров принимали участие 2243 человека и 601 единица техники. Добровольная пожарная охрана привлекалась 13 раз.

Но сотрудники МЧС работали не только на пожарах. 14 раз спасательный отряд принимал участие в ликвидации последствий ДТП и смогли спасти 17 жителей края.

Поисково-спасательные формирования совершили 29 выездов, помощь оказывалась в 9 случаях, спасено 8 человек. Подразделениями пожарной охраны потушен 161 пожар сухой растительности на общей площади 268 га.