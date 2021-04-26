Красноярские сотрудники МЧС за неделю спасли 60 человек

Всего было совершено более 2000 выездов Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае сотрудники МЧС за последнюю неделю выезжали 2031 раз на место ЧП. 344 раза – на пожары. Как сообщают в ведомстве, из огня спасли 35 жителей региона. Всего в тушении пожаров принимали участие 2243 человека и 601 единица техники. Добровольная пожарная охрана привлекалась 13 раз.

Но сотрудники МЧС работали не только на пожарах. 14 раз спасательный отряд принимал участие в ликвидации последствий ДТП и смогли спасти 17 жителей края.

Поисково-спасательные формирования совершили 29 выездов, помощь оказывалась в 9 случаях, спасено 8 человек. Подразделениями пожарной охраны потушен 161 пожар сухой растительности на общей площади 268 га.