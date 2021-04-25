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Происшествия25 апреля 2021 14:52

На севере Красноярского края приятели украли 16 тонн дизельного топлива на 730 тысяч рублей

Вывозили бы еще, да директор заметил недостачу
Елена СЕРЕБРОВСКАЯЕлена СЕРЕБРОВСКАЯ
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На севере Красноярского края приятели украли 16 тонн дизельного топлива. Фото: пресс-служба полиции

На севере Красноярского края приятели украли 16 тонн дизельного топлива. Фото: пресс-служба полиции

На Таймыре два приятеля украли 16 тысяч тонн дизельного топлива. Сами не использовали – продали налево. Ущерб собственнику нанесли существенный – 730 тысяч рублей. На днях прошел суд, который и определил меру наказания каждому из похитителей.

Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе полиции, все произошло в июне прошлого года. Один из похитителей работал в топливной компании, занимался отгрузкой ГСМ. Второй был водителем бензовоза. Схема такая: в автоцистерну заливали в ручном режиме большой объем дизтоплива, а в товарной накладной ставили меньшую цифру. Разницу затем присваивали.

В первый раз, когда они провернули такую махинацию, им показалось, что все сошло с рук и никто ничего не заметил. Повторили второй раз и третий. Но директор заподозрил неладное и обратился в полицию. Уголовное дело завели по статье «Растрата». Похитителям грозил серьезный срок – статья предусматривает до 6 лет лишения свободы. Поэтому они во всем признались, раскаялись, возместили ущерб целиком, до копейки. И избежали колонии. Суд назначил 34-летнему организатору 2 года 6 месяцев условно, его 54-летнему подельнику 1 год 10 месяцев условно.

Криминал