Под Красноярском завершились поиски двух пропавших 10-летних детей Фото: Мария ЛЕНЦ

В деревне Свищево Березовского района (в 35 километрах от Красноярска) пропали два брата. Это произошло накануне в субботу, 24 апреля. Одному из ребят 10 лет, второму – 12. Ушли гулять днем и пропали. На связь не выходили. Через некоторое время встревоженные родственники вышли на поиски. Деревня небольшая, думали поначалу, что сами найдут – не получилось. Тогда сообщили в полицию, к ним присоединились жители деревни. Приехали волонтеры – около 50 человек прибыли с оборудованием, транспортом.

С утра сегодня, 25 апреля, в социальных сетях организации «Поиск пропавших детей – Красноярск» появились ориентировки на мальчишек. Это уже проверенный способ информирования, который зачастую дает положительный результат. А вскоре стало известно: найдены, оба живы, здоровы, не пострадали.

Где дети провели эту ночь, не уточняется, главное, что с ними все в порядке. А вот с родителями будут беседовать инспекторы ПДН, чтобы понять, почему сыновья ушли из дома. И сделают выводы, нужно ли брать эту семью под контроль.