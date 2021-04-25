В Красноярске завели уголовное дело на любителя устраивать фейерверки. Фото: пресс-служба полиции

В Красноярске полиция завела уголовное дело на любителя устраивать фейерверки. Точнее – на молодого человека, который собирался устроить их в месте, совершенно для этого не предназначенном. Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе полиции города, 33-летнего местного жителя задержали на недавнем несогласованном митинге.

Молодой человек приобрел целый пакет пиротехники и принес его на площадь, где находились люди. О своих планах он похвастал местному видеоблогеру, который вел прямой репортаж с места события. Хулиган (а именно так называют его полицейские) поджег одну ракетницу и запустил. Вторую ему запустить не дали – задержали.

И вот теперь – уголовное дело по статье «Хулиганство», максимальное наказание по которой составляет до 7 лет лишения свободы. Нарушителя закона пояснили: он создал угрозу для безопасности окружающих, люди реально могли пострадать от его псевдо-праздничной затеи с фейерверком.