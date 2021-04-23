Неподалеку от Красноярска обнаружили лисиц, больных бешенством

Все случаи связаны с дикими животными Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае в очередной раз зарегистрировали вспышку бешенства. Как сообщает Россельхознадзор, болеющие лисицы были обнаружены в Манском, Минусинском и Ермаковском районах.

Ветеринарные службы провели обследование очагов заболевания и неблагополучных пунктов определили границы угрожаемых зон, разработали планы мероприятий по ликвидации бешенства. Всё это сделано для того, чтобы не допустить распространение опасного заболевания.

Специалисты также провели подворный обход, искали животных с признаками бешенства, а особо восприимчивых предлагали провакцинировать. Представления о введении карантина в нескольких районах края из-за бешенства животных уже направлены губернатору Красноярского края.

В Россельхознадзоре напомнили красноярцам, что нужно избегать прямых контактов с дикими животными. Не стоит их гладить и кормить с рук. Если в лесу или на даче замечена неестественно добрая и ласковая лиса, либо другой зверь, который сам идет к вам и ластится, то приближаться к животному нельзя. Часто именно так ведут себя заболевшие бешенством.

Также необходимо помнить о вакцинации домашних животных против бешенства.