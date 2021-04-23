В Ачинске во время обрезки деревьев рабочий чуть не убил напарника веткой Фото: Мария ЛЕНЦ

История началась в ноябре прошлого года в Ачинске. Рабочие ООО «Интермедиа» по указанию гендиректора обрезали ветки и спиливали тополя с помощью вышки. При этом руководитель не оформил план проведения работ и наряд-допуск для работы на высоте. Закончилось все плачевно.

Один из работников на вышке срезал крупную ветку, которая упала на голову напарника, стоящего внизу. Мужчина выжил, но получил тяжелейшие множественные травмы. Против гендиректора возбудили уголовное дело по статье «нарушение требований охраны труда».

- В ходе следствия подозреваемый полностью признал свою вину и в полном объеме возместил потерпевшему ущерб, причиненный преступлением, в связи с чем, по ходатайству сторон, уголовное дело было направлено в мировой суд с ходатайством о прекращении уголовного дела и назначении подозреваемому меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, - сообщает пресс-служба СК по Красноярскому краю и Хакасии.