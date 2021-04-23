В Минусинском районе степной пожар в 130 гекторов поставил под угрозу одну из деревень

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В Минусинском районе Красноярского края более 6 часов тушили пал сухой травы, раскинувшийся на 4 километра. Как сообщают в МЧС, огнём была охвачена территория 130 га, была угроза возгорания села Быстрая.

Сообщение о пожаре было получено около 9 вечера. Сотрудники МЧС сразу же направили туда свои силы. К моменту прибытия первого подразделения огонь распространился на 4 километра, ситуация осложнялась сильными порывами ветра. Оказалось, что огонь движется в сторону ближайшей деревни, есть большая угроза ЧП.

Чтобы уберечь село от пожара, на помощь к спасателям вышли местные жители и волонтеры, также прибыли добровольно-пожарные команды Селиванихинского и Знаменского сельсоветов. Локализовать огонь смогли в первом часу ночи, а окончательно потушить почти в 4 утра.

Как рассказали в администрации Минусинского района, всё это время на готове были несколько автобусов, чтобы провести экстренную эвакуацию жителей и отвезти их в пункты временного размещения.

На тушении пожара от МЧС привлекалось 6 единиц техники и 24 человека личного состава, всего было задействовано больше 120 волонтеров и местных жителей.