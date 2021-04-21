Красноярские женщины победили в конкурсе «Самое красивое лицо России». Фото: «Академия международных конкурсов красоты»

«Академия международных конкурсов красоты» провела очередной конкурс. На сей раз за статус «Самое красивое лицо России» боролись женщины в возрасте до 47 лет. Сами по себе подобные конкурсы довольно популярны, жительницы Красноярска и края регулярно принимают в них участие и занимают высокие места.

На днях в Сочи соревновались за звание самых-самых более 20 россиянок в возрасте до 47 лет. После всех этапов состязаний расклад получился такой: жительница Красноярска Екатерина Никитина признана лучшей в категории «Миссис». Она замужем, мама семилетнего сына. Десять лет работала в банке, а сейчас у нее свой бизнес. Любимое хобби – занимается танцами.

Первой вице-миссис «Самое красивое лицо России» стала жительница Ачинска Ольга Братковская. Вторая вице-миссис – еще одна жительница из Красноярска Виктория Моисеенко.