Паводки пока без осложнений: в правительстве Красноярского края обсудили ситуацию с подтоплениями

В правительстве Красноярского края обсудили ситуацию с подтоплениями Фото: Мария ЛЕНЦ

Сегодня одна из важнейших тем на повестке дня для служб ГО и ЧС – ситуация с паводками в крае. Накануне прохождение паводкоопасного периода обсуждали на заседании регионального правительства.

Руководитель краевого агентства по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Евгений Мусс отметил, что в целом ситуация оценивается без серьезных осложнений. Отдельные подтопления зафиксированы в западной группе районов, во временные пункты размещения были эвакуированы 13 человек. Основная причина подтоплений – резко таят запасы снега, который накопились за зиму. А ведь все помнят, что в этом году осадков было много.

Ситуация остается на контроле краевого правительства: в конце апреля – начале мая ожидается вскрытие крупных рек, Енисея и Ангары. Для сопровождения возможного паводка в Енисейский район будет перемещена межведомственная оперативная группа спасателей.