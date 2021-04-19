В Красноярске стартовало голосование в конкурсе «Сиреневый день»

Рисунок Арсения Ширяева Фото: личный архив

19 апреля в 14.00 часов на сайте «Комсомолки» стартовало голосование за участников конкурса «Сиреневый день».

Напомним, в рамках большого проекта Красноярского алюминиевого завода компании РУСАЛ «Сиреневый день», который проводится при поддержке медиахолдинга «Комсомольская правда», в этом году планируется высадить 250 кустов сирени. Из них 25 – в детских садах, победивших в конкурсе рисунков.

Чтобы принять в нем участие, воспитанникам красноярских детских садов нужно было нарисовать сирень, которая по праву считается одним из самых ярких символов весны. Ребята очень постарались. Они нарисовали кусты сирени, ее веточки и даже сиреневых животных.

Вот как подписал Арсений Ширяев из детского сада № 109 свой рисунок: «Прогуливаясь по летнему, вечернему саду, нас с мамой окутал сиреневый аромат вдохновения, это мы и нарисовали!».

А вот что написала Алина Мясникова из детского сада №212: «Я представляю себе сиреневый день сказочным и воздушным».

Рисунок Алины Мясниковой Фото: личный архив

Сейчас у каждого из нас есть возможность поддержать авторов понравившихся работ своими голосами.

Победителями станут 5 детских садов или центров, набравших наибольшее количество голосов по сумме всех выставленных работ.

Итоги подведем 30 апреля. Приз для победителей – саженцы сирени, от 1 до 5 кустов (количество определяет детский сад), и дипломы ребятам, рисунки которых принесут победу своему детскому саду.

Вручение пройдет с 10 по 20 мая 2021 года.

Из числа победителей один детский сад будет включен в торжественный маршрут «Сиреневого дня», который запланирован на 14 мая. Один из остановочных пунктов – микрорайон Солнечный. Именно там в этом году планируется заложить сиреневую аллею.

Напоминаем, что следить за проектом можно в социальных сетях «Комсомольской правды» и Красноярского алюминиевого завода РУСАЛа по хэштегу #сиреневыйдень2021

Более подробно прочитать про условия конкурса, посмотреть положение и подать заявку на участие можно по этой ссылке.