В Красноярском крае МЧС ожидает подтопления сразу 6 населенных пунктов

Фото: МЧС

В Красноярском крае могут быть подтоплены сразу 6 населенных пунктов. Об этом заявили в региональном МЧС. Связано это с тем, что сегодня, 19 апреля, при затороопасном вскрытии рек Чулым, Кан и их притоков возможны подъемы уровней воды, а затем и затопление прибрежных территорий поселков Еловка, Красный Завод, Новобирилюссы на реке Чулым, и поселков Ирбейское, Маловка, городов Канск и Зеленогорск на реке Кан.

Также в южных районах ожидается довольно высокая температура воздуха до +15°. Это будет способствовать таянию снега и формированию склонового стока в Идринском, Ермаковском, Краснотуранском, Курагинском районах края. Всё это может привести к локальным подтоплениям пониженных участков местности, подвальных помещений частного жилого сектора, хозяйственных построек, а также участков дорог и низководных мостов

Если говорить о Красноярске, то здесь отмечаются подтопления в 3-х населённых пунктах, 1 нежилом дачном строении и 1 дачном участке, 5 приусадебных участках. Подтопленных жилых домов и перелива автодорог нет.

На сегодняшний день кромка льда на реке Енисей находится на расстоянии 69 км. ниже г. Енисейск Енисейского района.