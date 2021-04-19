Красноярец дал другу позвонить, а в итоге остался без миллиона рублей

Мужчине грозит реальный срок Фото: Мария ЛЕНЦ

Житель Красноярска лишился почти миллиона рублей, лишь дав своему другу телефон для звонка. Как рассказали в МВД, барнаулец лишил средств товарища через мобильный банк.

- Красноярец пояснил, что встретился в кафе со своим приятелем из Барнаула, который попросил перевести ему 1 000 рублей. Когда мужчина вошел в мобильное приложение банка и ввел свои персональные данные, знакомый сообщил, что уже не нуждается в деньгах. После этого злоумышленник попросил у потерпевшего телефон для звонка, так как его сотовый разрядился, - сообщают в ведомстве, - В ходе следствия было установлено, что обвиняемый увидел открытое мобильное приложение банка, зашел в него и перевел на свой расчетный счет почти миллион рублей. Чтобы скрыть факт получения денежных средств, злоумышленник перечислил эти деньги на другой сберегательный счет, принадлежащий ему же.

В отношении жителя Барнаула было возбуждено уголовное дело по статьям «Кража, совершенная с банковского счета» и «Легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления». Его местоположение довольно быстро установили, а затем 36-летнего мужчину задержали.

На данный момент расследование завершено, материалы дела переданы в суд. Если вину обвиняемого докажут, то ему грозит до 6 лет лишения свободы.