В Красноярске объявлено штормовое предупреждение Фото: Мария ЛЕНЦ

По данным гидрометцентра, сегодня, 19 апреля, в центральных и южных районах Красноярского края ожидаются порывы западного ветра до 25 метров в секунду. Местами на дорогах образуется гололедица.

Днем ожидается температура до +6 градусов, а помимо штормового ветра, практически весь день будет идти дождь. Ночью же синоптики обещают похолодание до -8 градусов и снегопад.

В МЧС по Красноярскому краю предупреждают, что во время разгула стихии, необходимо соблюдать меры предосторожности. Спасатели советуют без необходимости не выходить из дома. Также МЧС советуют закрыть окна и форточки, и близко к ним не подходить.

Если стихия застала на улице, нужно зайти в ближайшее помещение. Нельзя прятаться за автобусными остановками, рекламными щитами, возле стен домов.

- Водителям необходимо быть предельно внимательными при движении, соблюдать безопасную дистанцию и выбирать скоростной режим с учетом погодных условий. Если нет экстренной необходимости - не выезжайте на загородные трассы, оставайтесь в пределах населенных пунктов, - добавили в ведомстве.