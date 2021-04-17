В Красноярске охранник обчистил вверенный ему офис Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске охранника, точнее уже бывшего охранника, подозревают в том, что он обчистил вверенный ему офис. Предметом его интереса стал не сейф с наличностью и не дорогая офисная компьютерная техника. 42-летний мужчина вынес столовую посуду и предметы интерьера.

Подробности «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе городской полиции. Произошло хищение несколько месяцев назад. В дежурную часть обратилась женщина, которая сообщила, что у нее из арендованного помещения, расположенного в офисном здании в Ленинском районе, похитили имущество на общую сумму более 70 тысяч рублей.

Установить причастного удалось быстро. Он рассказал, что во время дежурства, ночью, взял на посту охраны ключ от офиса, открыл его и вывез имущество потерпевшей. В ходе следствия большая часть похищенного возвращена законной владелице. Уголовное дело с обвинительным заключением уже отправлено в суд. Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.