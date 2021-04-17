В Назаровском районе вода с полей затопила дорогу и перекрыла проезд. Фото: группа ВК "Назаровский район"

Минувшие теплые дни принесли обильное таяние снегов. В Назаровском районе вода в полей затопила местную дорогу, связывающую населенные пункты Сереуль и Ильинка. Еще один тревожный участок – возле деревни Прогресс, там и вовсе проезд оказался заблокированным. И чтобы перевезти людей, пришлось задействовать большегрузы. Участок проезжей части был разрушен.

По информации местной администрации на место выезжал глава района. В настоящее время уровень воды начал отступать от критической отметки. На месте работают дорожные службы, а также спасатели. Пока ситуация под контролям и населенным пунктам ничего не угрожает. Но автомобилистов просят быть максимально осторожными при переезде через затопленные участки дорог.

Подобные ситуации случаются не часто, но нынешняя зима отметилась обильными осадками. Поэтому и количество талых вод больше обычного. По прогнозам как только вскроется река Чулым, проблема сойдет на нет.