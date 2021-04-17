На реконструкцию дороги Красноярск – Элита выделят 700 миллионов рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

Долгожданную реконструкцию автодороги Красноярск – Элита начнут в этом году. Более того – в ближайшее время, как только пройдет конкурс и «Крудор» подпишет договор с подрядчиком. В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» на объект предусмотрено более 700 миллионов рублей.

По плану дорогу длиной 8 километров расширят до четырех полос, исключат левые повороты, организуют водоотвод, велодорожку, тротуары, возведут надземный пешеходный переход, смонтируют барьерное ограждение и два остановочных павильона. Начальная точка работ – от остановки «Мясокомбинат». Конечная – на перекрестке Красноярск – Элита и Еловая – станция Минино. Общий срок сдачи объекта – по плану 2024 год, по факту на год раньше.

В этом году запланирован первый этап работ стоимостью 540 миллионов рублей, он начнется с перекрестка Красноярск – Элита и Еловое – станция Минино. Там сделают развязку и разворотные съезды, чтобы водителям не приходилось выезжать на встречную полосу. А также две автобусные остановки. Второй этап начнется от «Мясокомбината».

По словам министра транспорта края Константина Димитрова, автодорога не справляется с интенсивностью движения. Трафик – четыре тысячи автомобилей в сутки.